STF

Moraes dá 24 horas para PGR se manifestar sobre pedido de informações de operação no Rio

Magistrado se manifesta no processo da chamada ADPF das Favelas

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal FederalAlexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal - Foto: Luiz Silveira/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre os pedidos do Conselho Nacional de Direitos Humanos na ADPF das Favelas.

O órgão, que é vinculado à presidência da República, pediu para que o governo do Rio tenha que enviar informações sobre a operação no Rio de Janeiro desta terça-feira (28).

Além disso, o conselho também pediu para o STF fiscalizar o cumprimento do resultado do julgamento, concluído em abri deste ano.

Além de dar o prazo para a PGR, Moraes também pediu para que o Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito de novas diligências.

