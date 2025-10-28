STF
Moraes dá 24 horas para PGR se manifestar sobre pedido de informações de operação no Rio
Magistrado se manifesta no processo da chamada ADPF das Favelas
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre os pedidos do Conselho Nacional de Direitos Humanos na ADPF das Favelas.
O órgão, que é vinculado à presidência da República, pediu para que o governo do Rio tenha que enviar informações sobre a operação no Rio de Janeiro desta terça-feira (28).
Além disso, o conselho também pediu para o STF fiscalizar o cumprimento do resultado do julgamento, concluído em abri deste ano.
Além de dar o prazo para a PGR, Moraes também pediu para que o Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito de novas diligências.