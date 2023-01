A- A+

ATOS TERRORISTAS Moraes dá 24h para PGR se manifestar sobre soltura de ex-comandante da PM do DF Fábio Augusto foi preso por determinação do STF por suposta omissão em atos terroristas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 24h para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre um pedido de soltura apresentado pela defesa do coronel Fábio Augusto, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal.

Augusto foi preso no dia 10, por determinação de Moraes, que considerou que houve uma possível omissão dele na preparação contra os atos terroristas do dia 8 de janeiro. Na mesma decisão, também foi determinada a prisão do ex-secretário Anderon Torres.

Na sexta-feira, os advogados do ex-comandante apresentaram um pedido de liberdade, argumentando que ele não participou do planejamento de operação de segurança do dia 8, mas que, mesmo assim, ele se "utilizou de todos os meios disponíveis no momento para atuar" contra os golpistas.

Além disso, a defesa argumenta que, como Augusto foi exonerado do cargo, "sua liberdade não pode e nem poderia conduzir a nenhum risco concreto à ordem pública".

Veja também

bRASÍLIA PSDB racha e deputados criticam apoio do partido a Rogério Marinho no Senado