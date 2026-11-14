Moraes dá 5 dias para GSI informar equipe de segurança de Bolsonaro
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março de 2026
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) preste informações atualizadas sobre a organização e a composição da equipe responsável pela segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 5 dias. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março de 2026.
O despacho do magistrado foi assinado em 12 de novembro, dentro da ação que trata do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses imposta ao ex-presidente.
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A decisão do ministro do STF ocorreu após pedido da defesa do ex-presidente de incluir Sérgio Rocha Cordeiro e Max Guilherme Machado de Moura na lista dos profissionais que podem frequentar a casa onde Bolsonaro cumpre a pena.
Em setembro, Moraes já tinha indeferido a inclusão dos dois profissionais da rotina da residência, mas a defesa recorreu afirmando que eles integrariam a estrutura de apoio e segurança do ex-presidente.