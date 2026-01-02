Moraes dá autorização permanente de visita a Bolsonaro para Flávio, Carlos e outros filhos
Encontros poderão ocorrer às terças e quintas
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), concedeu nesta sexta-feira uma autorização permanente de visitação ao ex-presidente Jair Bolsonaro para a maioria dos seus filhos, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-vereador Carlos Bolsonaro.
Essas visitas poderão ocorrer às terças e quinta-feiras, das 9h às 11h, de forma individual. Os encontros já vinham acontecendo nesses dias, mas precisavam ser autorizados individualmente por Moraes.
Também receberam a autorização o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e Laura Firmo Bolsonaro, além de Leticia Firmo da Silva, enteada do ex-presidente. Apenas o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora nos Estados Unidos, ficou de fora.
No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já havia conseguido a mesma permissão.
Mais cedo, a defesa de Bolsonaro havia solicitado autorização para receber a visita de Carlos na próxima terça-feira.
Bolsonaro retornou à Superintendência da Polícia Federal na quinta-feira, após ficar uma semana internado no hospital, para a realização de diversos procedimentos.
O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.