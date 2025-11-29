Sáb, 29 de Novembro

Trama golpista

Moraes dá cinco dias para defesa de Augusto Heleno apresentar exames que comprovem Alzheimer

Ministro pediu esclarecimentos após PGR se manifestar por prisão domiciliar

General Augusto HelenoGeneral Augusto Heleno - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), determinou, neste, sábado, que a defesa do ex-ministro Augusto Heleno comprove seu Alzheimer. O pedido ocorre após  a Procuradoria-Geral da República ( PGR) ter se manifestado a favor de sua prisão domiciliar, por suas condições médicas e idade avançada. O condenado tem 78 anos.

Heleno foi preso na terça-feira e começou a cumprir, no Comando Militar do Planalto, a pena de 21 anos que recebeu do STF na ação penal da trama golpista. Com a decisão de Moraes, ele passa a cumprir essa pena em casa. 

Em manifestação enviada ao STF nesta sexta, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou era recomendável a concessão de prisão domiciliar humanitária, seguindo os princípios de proteção integral e prioritária do idoso.

"A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada, que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado", ressaltou Gonet.

Ao ser admitido na prisão, Heleno foi submetido a um exame médico e relatou que é "portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante". A médica que o avaliou apontou que Heleno apresentava "bom estado geral, alerta e com sinais vitais regulares".

A defesa de Heleno afirmou ao STF que ele faz acompanhamento psiquiátrico desde 2018, intensificado no ano passado, e que em janeiro de 2025 houve o diagnóstico de uma demência mista (por Alzheimer e causa vascular) e que já havia antecedentes de transtorno depressivo e ansioso.

