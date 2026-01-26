Seg, 26 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EX-PRESIDENTE

Moraes dá cinco dias para Papudinha detalhar rotina de Bolsonaro após transferência

Ministro do STF solicitou informações ao 19º Batalhão da Polícia Militar

Reportar Erro
Bolsonaro cumpre pena na PapudinhaBolsonaro cumpre pena na Papudinha - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, encaminhe à Corte, no prazo de cinco dias, um relatório completo sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro desde sua transferência para a unidade prisional.

No despacho, Moraes ordena que o batalhão informe “todas as atividades do custodiado”, com detalhamento de datas e horários, incluindo visitas de advogados, parentes e amigos, além de consultas e exames médicos, sessões de fisioterapia, atividades físicas, atividades laborais, leituras e quaisquer outras ocorrências registradas no período. 

"OFICIE-SE ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, onde o apenado encontra-se custodiado, para que apresente a esta CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório completo com as atividades do custodiado desde sua transferência, incluindo visitas advogados, parentes e amigos, visitas, consultas e exames médicos, fisioterapia e atividades físicas, atividades laborais, leituras e demais ocorrências, com respetivas datas e horários", diz o despacho. 
 

Leia também

• Quatro manifestantes seguem internados após raio cair em ato de Nikolas por liberdade de Bolsonaro

• Tarcísio ensaia reaproximação e vai visitar Bolsonaro após cancelar ida na última semana

• Filhos de Bolsonaro se distanciam de Michelle, que aposta em Tarcísio em 2026


Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, sendo 24 anos e nove meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa. A transferência do ex-presidente da Sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para a Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da PMDF foi determinada por Moraes no último dia 15 de janeiro. 

No despacho, o ministro do STF também determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja cientificada do relatório e que os advogados regularmente constituídos sejam intimados da decisão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter