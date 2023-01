Moraes decide liberar contas de Nikolas Ferreira

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou as contas nas redes sociais do vereador e deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). Moraes determinou, no entanto, que o parlamentar não publique ou compartilhe "notícias fraudulentas".

Moraes havia determinado o bloqueio das contas de Nikolas em seis aplicativos — Facebook, Instagram, Telegram, Tik Tok, Twitter e YouTube — por considerar que ele havia atacado o processo eleitoral e incentivado atos antidemocráticos.

O ministro considerou que deveria ser aplicado o mesmo critério utilizado com o deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil-AC). As contas de Rick também haviam sido derrubadas por Moraes, mas foram liberadas após pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A decisão sobre as contas de Nikolas foi assinada pelo ministro na terça-feira, mas só foi divulgada nesta quinta.

Na quarta-feira (25), em outra decisão, Moraes aplicou uma multa de R$ 1,2 milhão ao Telegram, porque o aplicativo não cumpriu a ordem de derrubar o canal do parlamentar.

Veja também

SUPREMO Moraes arquiva procedimento que investigava Marcos Cintra por suspeita de fake news