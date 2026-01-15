A- A+

ex-presidente Moraes decide mandar Bolsonaro para a Papudinha Decisão do ministro do STF foi proferida na tarde desta quinta-feira (15)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira (15), a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena atualmente na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, por crimes contra a democracia e tentativa de Golpe de Estado.

Nos últimos dias, a defesa de Bolsonaro havia solicitado ao magistrado a concessão de prisão domiciliar, alegando problemas de saúde.

