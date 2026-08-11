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Justiça Moraes determina busca contra fonte de jornalista do Maranhão Ação foi pedida pela Polícia Federal e teve a concordância da Procuradoria-Geral da República

O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a realização de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) contra a fonte de um jornalista do Maranhão que fez uma reportagem sobre o uso de veículo oficial por Flávio Dino, também integrante do STF.

Em março, o jornalista Luis Pablo, autor do texto, foi alvo de uma operação e teve seu celular apreendido.

Agora, a ação foi pedida pela PF e teve a concordância da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Para os investigadores, o jornalista é suspeito de perseguir Flávio Dino.

Em nota, a defesa de Raimundo Cutrim afirmou que "ainda não teve acesso aos processos, nem sobre as operações anteriores nem sobre as de hoje".

"Observa-se que as operações de hoje dizem respeito às notícias divulgadas pelo jornalista Luís Pablo referentes ao uso irregular, pela família do ministro Flávio Dino, de viaturas de Tribunal de Justiça do Maranhão, denúncias estas que seguem sem apuração".

A nota diz ainda que o secretário é "visto pelos autores dos mandados de busca e apreensão como FONTE JORNALÍSTICA do jornalista Luís Pablo".

No inquérito, o ex-secretário é investigado por supostos crimes de obstrução à Justiça e coação no curso do processo envolvendo um caso de homicídio, corrupção e peculato no Maranhão.

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