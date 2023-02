Moraes determina desbloqueio de contas do PL, após partido quitar multa de R$ 22,9 milhões

A- A+

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira o desbloqueio das contas do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido foi condenado a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões por ingressar com uma ação que pedia auditoria das urnas eletrônicas.

Na decisão, o ministro reconhece o pagamento do valor que faltava para que o partido ficasse quite com a Justiça Eleitoral. "Nesse cenário, considerando o saldo suficiente à quitação da multa transferido à conta vinculada, deve ser imediatamente liberado ao partido, via SISBAJUD, o saldo remanescente nas contas partidárias, bem como restabelecido o repasse mensal e ordinário do Fundo Partidário", afirma.

A multa por litigância de má-fé foi imposta por Moraes em novembro de 2022, após o partido pedir a verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições no ano passado.

Na representação apresentada ao TSE, a coligação de Bolsonaro aponta um suposto problema em parte dos modelos de urnas eletrônicas utilizadas nas eleições, o que, segundo o documento, impediria a auditoria dos votos depositados nelas. Entretanto, especialistas afirmam que o problema apontado não impossibilita a conferência dos votos.

Após o partido entrar com a ação, Moraes deu 24 horas para que a legenda apresentasse provas e que elas englobasse os dois turnos da disputa eleitoral, "sob pena de indeferimento da inicial".

Na prática, ao limitar o pedido ao segundo turno, o PL evitou colocar dúvidas sobre a votação na qual elegeu as maiores bancadas do Congresso, com 99 deputados e 8 senadores, além de dois governadores. As mesmas urnas usadas na votação presidencial, porém, também foram usadas na primeira etapa das eleições.

Salário de Bolsonaro e Michelle

Com a quitação da dívida com a Justiça e a liberação das contas, o PL poderá começar a pagar o salário prometido ao ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e suspenso temporariamente. Bolsonaro recebeu a promessa de receber do partido um salário de cerca de R$ 39 mil mensais. A ideia é que ele percorra o país e atue como líder da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está desde o fim de dezembro na Flórida, nos Estados Unidos.

Já Michelle ficou encarregada de presidir o PL Mulher e deve receber um salário semelhante ao do marido. A ex-primeira-dama retornou ao Brasil no fim de janeiro e já começou a atuar no partido. Esta semana, ela teve sua primeira reunião de trabalho na sede do partido em Brasília.

Veja também

Meio Ambiente Itamaraty anuncia embaixador para Mudança do Clima