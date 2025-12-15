Moraes determina envio ao Ministério da Justiça de documentos para pedido de extradição de Ramagem
Solicitação precisa ser apresentada pelo governo federal aos Estados Unidos
MO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu andamento nesta segunda-feira ao processo de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que está nos Estados Unidos e foi condenado na ação penal da trama golpista.
Moraes estabeleceu que a Secretaria Judiciária do STF deve enviar ao Ministério da Justiça os "documentos necessários para formalizar o pedido de extradição". Com isso, caberá ao ministério apresentar o pedido ao governo dos Estados Unidos.
Ramagem foi condenado pela Primeira Turma do STF a 16 anos e um mês de prisão, pela participação em uma tentativa de golpe de Estado. Ainda durante o julgamento, no entanto, o deputado federal foi para os Estados Unidos.
Moraes já determinou o início do cumprimento da pena e a prisão de Ramagem. Essa ordem só poderá ser concretizada, contudo, caso ocorra o pedido de extradição e ele seja aceito pelo governo dos Estados Unidos.