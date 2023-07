A- A+

prisão Moraes determina exames em Roberto Jefferson para avaliar saúde física e mental Preso desde outubro de 2022, ex-parlamentar está internado em um hospital particular no Rio desde junho para tratamentos de saúde

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que uma junta médica realize exames para avaliar o estado de saúde física e psiquiátrica do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB). A medida atende a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nessa terça-feira (11).

Somente após o laudo médico é que o magistrado irá decidir sobre um eventual retorno de Jefferson à prisão, ou se ele seguirá internado em um hospital particular. O ex-parlamentar está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, na capital fluminense, desde o final do ano passado.

Depois da avaliação da equipe médica oficial, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro irá se manifestar sobre a capacidade ou não, de o hospital penitenciário dar seguimento ao tratamento médico necessário, "discriminando quais condutas terapêuticas podem ser realizadas no estabelecimento".

"Sabido é que sua situação de saúde é delicada e ainda inspira cuidados, e que os recursos técnicos da administração penitenciária-hospitalar são limitados. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, “apesar de o Hospital Penitenciário não dispor de todos meios tecnológicos e medicamentos necessários para prover o melhor atendimento ao custodiado, em momento algum é possível inferir que a SEAP/RJ não teria condições de recebê-lo e oferecer o tratamento adequado, com os recursos disponíveis”, aponta Moraes.

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso em outubro de 2022, pouco antes do segundo turno das eleições, depois de ter publicado nas redes sociais um vídeo criticando a ministra do STF Cármen Lúcia. Ele, porém, recebeu os agentes da Polícia Federal com disparos de arma de fogo e ataques a granadas, em Comendador Levy Gasparian, cidade em que morava no interior do Rio. Jefferson atendeu à voz de prisão horas depois da chegada dos agentes.

