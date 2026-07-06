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Moraes determina que Exército entregue armas de Bolsonaro à PF
A defesa do ex-chefe do Executivo havia pedido autorização para retirar os armamentos, mas Moraes o ministro do STFque a própria Força realize a entrega dos objetos
Moraes determina que Exército entregue armas de Bolsonaro à PF - Foto: Fellipe Sampaio/Ton Molina/STF
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília entregue à Polícia Federal oito armas, entre pistolas e espingardas, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-chefe do Executivo havia pedido autorização para retirar os armamentos do Exército e levados até a Superintendência da PF, mas Moraes determinou que a própria Força realize a entrega dos objetos.
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(em atualização)