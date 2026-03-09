A- A+

BRASIL Moraes determina que governo do Rio indique presídio estadual para transferência de Domingos Brazão Advogados argumentam que, em razão da condenação do conselheiro do TCE, já não há mais "eventuais riscos" à investigação sobre o atentado ocorrido em 2014.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informar sobre a disponibilidade de transferência do conselheiro do Tribunal de Contas da União, Domingos Brazão, - condenado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes - para um dos presídios situados no Estado.

O despacho se dá após um pedido da defesa para transferência de Domingos para o sistema prisional comum, “mais próximo ao local de convívio familiar”. Os advogados argumentam que, em razão da condenação do conselheiro do TCE já não há mais “eventuais riscos” à investigação sobre o atentado ocorrido em 2014.

A decisão de Moraes, endereçada à SEAPE, foi assinada na sexta-feira e publicada nesta segunda, com o prazo de 48 horas para resposta.





Domingos foi preso preventivamente em março de 2024, junto do irmão, o ex-deputado Chiquinho Brazão, e do ex-delegado Rivaldo Barbosa. Em seguida, o ex-conselheiro do TCE foi transferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho, onde está custodiado desde então. Já seu irmão, Chiquinho, foi levado para o presídio federal de Campo Grande (MS).

No último dia 25, Domingos foi sentenciado, junto com o irmão, por crime de organização criminosa e pelos assassinatos de Marielle e Anderson, assim como pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado. Eles também foram condenados ao pagamento de uma multa de R$ 7 milhões aos familiares das vítimas e às perdas de cargos públicos.

Veja também