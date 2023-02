Moraes determina que Marcos do Val preste depoimento à PF em cinco dias

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou pedido da Polícia Federal (PF) e determinou que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) preste depoimento em até cinco dias. A PF quer ouvir o parlamentar sobre uma suposta tentativa de golpe articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

Na decisão, Moraes relatou que Do Val "divulgou em suas redes sociais ter recebido proposta com objetivo de ruptura do Estado Democrático de Direito" e afirmou que essa "circunstância que deve ser esclarecida no contexto mais amplo desta investigação, notadamente no que diz respeito a eventual intenção golpista".

Segundo o ministro, podem estar configurados os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O pedido foi feito pela PF dentro do inquérito que investiga a participação de autoridades públicas nos atos violentos do último dia 8 de janeiro. É a mesma investigação que resultou na prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e na apreensão de uma minuta golpista em sua residência.

Veja também

CÂMARA FEDERAL Eleição de novo líder da bancada evangélica é marcada por briga por causa de cédula impressa