Moraes determina que Meta e X prestem informações sobre contas de Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quarta-feira, que a Meta — dona do Facebook e Instagram — e a rede X, de Elon Musk, encaminhem à Polícia Federal (PF) informações das contas do blogueiro Allan dos Santos.

O ministro atendeu a um pedido da PF e deu 10 dias para que as empresas atendam às determinações.





Moraes estabeleceu multa diária de R$ 100 mil caso a ordem não seja cumprida.

Em julho do ano passado, o ministro do STF determinou a instauração de inquérito para apurar a conduta do blogueiro Allan dos Santos no caso em que ele é acusado de forjar mensagens contra a jornalista Juliana Dal Piva.

No caso da Meta, Moraes exige detalhes sobre dados cadastrais e endereço IP utilizados para a criação de dois perfis no Instagram, além do conteúdo das postagens entre 1º de junho de 2024 e 1º de fevereiro deste ano.

O blogueiro bolsonarista está foragido da Justiça brasileira desde 2021.

