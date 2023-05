A- A+

STF Moraes determina que PF ouça diretor do Google no Brasil Decisão foi tomada nessa segunda (1º)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) ouça o diretor do Google no Brasil. A decisão é dessa segunda-feira (1º).





Mais informações em breve



