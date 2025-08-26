A- A+

STF Moraes determina que Polícia Penal do DF monitore Bolsonaro em tempo integral e reforce equipes O ministro do STF Alexandre de Moraes considerou que há um "renovado risco de fuga" do ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal realizar um "monitoramento em tempo integral" das medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes ainda ordenou o "destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu".

Moraes considerou que há um "renovado risco de fuga" do ex-presidente, o que tornam"absolutamente necessárias e adequadas as medidas de monitoramento pleiteadas".

A decisão foi tomada após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmar à PolíciaFederal (PF) que havia risco de fuga de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e na semana que vem começará a ser julgado pela acusação de tentativa de golpe.

Na segunda-feira, Moraes pediu um posicionamento da Procuradoria-Geral da República(PGR), que defendeu o envio de "equipes de prontidão em tempo integral para que seefetue o monitoramento em tempo real".

Veja também