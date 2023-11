A- A+

INVESTIGAÇÃO Moraes determina que presídio envie informações sobre morte de réu do 8 de janeiro Homem estava desde janeiro no CDP II, uma das unidades do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (20) que a direção do Centro de Detenção Provisória (CDP) II envie "informações detalhadas" sobre Cleriston Pereira da Cunha, que morreu no local.

Cunha era um dos presos pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro e estava desde janeiro no CDP II, uma das unidades do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Moraes requisitou "informações detalhadas sobre o fato, inclusive com cópia do prontuário médico e relatório médico dos atendimentos recebidos pelo interno durante a custódia".

Cunha, que tinha 46 anos, teve "um mal súbito durante o banho de sol" na manhã desta segunda, de acordo com ofício da Vara de Execuções Penais (VEP). O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local, mas não conseguiram reanimá-lo.

Em setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com um pedido de liberdade apresentado pela defesa. Moraes, no entanto, não chegou a analisar a solicitação.

Cunha foi preso dentro do Senado no dia 8 e desde então estava preso. Em abril, ele foi denunciado pela PGR por cinco crimes e tornou-se réu. Ainda não havia previsão de quando ele seria julgado em definitivo.

