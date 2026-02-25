A- A+

BRASIL Moraes determina tornozeleira eletrônica em mais um suspeito de vazamento de dados de ministros Mandado foi cumprido pela Polícia Federal no Rio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a instalação de tornozeleira eletrônica e busca e apreensão contra mais um suspeito de vazamento de dados de ministros da Corte e de seus familiares. O alvo da medida ainda não foi identificado.

O mandado foi cumprido pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, segundo o Globo apurou. Em 17 de fevereiro, quando a operação para apurar a participação de quatro servidores nos vazamentos e quais teriam sido as motivações, já havia sido determinada uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e apreensão do passaporte dos investigados.

A investigação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em janeiro deste ano, ele determinou a abertura de um procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de ministros da Corte e de seus familiares na Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).





De acordo com o STF, “foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema” do Fisco, com “posterior vazamento de informações sigilosas”.

Os quatro suspeitos atingidos inicialmente pela operação são servidores lotados na Receita, sendo um deles cedido pelo Serpro, empresa pública que fornece soluções digitais para o governo federal. Eles foram afastados dos cargos.

A abertura do inquérito se deu em meio aos desdobramentos de reportagem que menciona contrato do Banco Master com o escritório da mulher de Moraes, Viviane Barci. Em dezembro, a coluna de Malu Gaspar revelou que, ao longo de três anos, o contrato totalizaria R$ 131,3 milhões.

