Ex-presidente

Moraes diz que Bolsonaro terá mais tempo de visita e banho de sol na Papudinha

Bolsonaro será levado para uma sala no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), unidade localizada ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda; "condições ainda mais favoráveis"

Bolsonaro será levado para uma sala no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF)

Ao autorizar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a chamada “Papudinha”, no Complexo da Papuda, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a nova custódia permitirá condições 'ainda mais favoráveis, com ampliação do tempo de visitas a familiares e a realização livre de banho de sol e de exercícios em qualquer horário do dia'.

Bolsonaro será levado para uma sala no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), unidade localizada ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda e que já abriga o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. O local ganhou o apelido de “Papudinha” por sua proximidade com o presídio.

Desde novembro, Bolsonaro vinha cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, pelo STF, por uma tentativa de golpe de Estado.

Na decisão, Moraes afirmou haver “total ausência de veracidade nas reclamações anteriormente descritas” por familiares e advogados de Bolsonaro, como o tamanho das dependências, o banho de sol, o ar-condicionado, o horário de visitas e a origem da comida.

Disse ainda que isso não impede a possibilidade de transferência do custodiado para uma Sala de Estado Maior, “com condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo”, na Papudinha. “(…) permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de ‘banho de sol’ e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo a recomendação médica apresentada”, escreveu o ministro.

