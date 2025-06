Moraes diz que Brasil saberá defender democracia de inimigos nacionais e internacionais

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira que o Brasil saberá defender a sua democracia de "inimigos" nacionais ou internacionais. O discurso foi proferido durante a cerimônia de inauguração de seu retrato na galeria de presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

— O TSE deu mostra de que só tem uma missão: a grande missão de realizar as eleições, de mostrar ao povo brasileiro que aqueles que a população brasileira escolhe serão empossados. Pouco importa quais são e quais serão os inimigos da democracia e o estado democrático de Direito. Sejam inimigos nacionais sejam inimigos internacionais, o Brasil sempre saberá defender a sua democracia — afirmou Moraes.

O ministro foi presidente do TSE entre 2022 e 2024, sendo sucedido pela ministra Cármen Lúcia, atual presidente da Corte.

Moraes não falou diretamente sobre o tema, mas o ministro vem sendo alvo de ameaças da administração do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos.

A presidente do TSE afirmou que as eleições de 2022 foram "especialmente difíceis", e que o Brasil teve a sorte de contar com um juiz como Moraes.

— O Brasil teve a sorte de ter um juiz operante, eficiente, trabalhador, ciente da sua responsabilidade e corajoso para enfrentar com todas as suas forças tudo que fosse necessário para garantir que aquelas eleições acontecessem como aconteceram — disse Cármen Lúcia sobre Moraes.

A cerimônia teve a presença de autoridades dos Três Poderes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, compareceram, além do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Veja também