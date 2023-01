Moraes diz que comportamentos de Torres e ex-chefe da PM colocam em em risco vida de autoridades

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes escreveu que o comportamento do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro de Justiça Anderson Torres e do ex-comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira no episódio que resultou em atos terroristas contra os Três Poderes são "gravíssimos" e podem colocar em risco até mesmo a vida do presidente da República, de parlamentares e de ministros do STF.

Foi com base nesses argumentos que o ministro decretou a prisão preventiva de Torres e Vieira. As prisões foram solicitadas pelo diretor-geral da PF Andrei Rodrigues, escolhido pelo governo Lula para comandar a corporação.

