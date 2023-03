A- A+

ataques golpistas Moraes diz que "democracia saiu vitoriosa", apesar de "turbulências" Ministro do STF afirmou que Estado Democrático de Direito prevaleceu no período desde a promulgação da Constituição

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (7) que "a democracia saiu vitoriosa" nos quase 35 desde a promulgação da Constituição, apesar de "problemas" e "turbulências" vividos pelo Brasil neste períodos.

"São 35 anos que, mesmo com todas as turbulências, mesmo com todos os problemas vividos no Brasil, o Estado Democrático de Direito venceu. O estado Democráticos de Direito prevaleceu. A democracia saiu vitoriosa nesses quase 35 anos de Constituição Federal" afirmou Moraes, em evento comemorativo dos 30 anos da Advocacia-Geral da União (AGU).

Ao falar sobre o período de estabilidade, Moraes fez uma piada, dizendo que podia parecer estranho ele dizer isso. O ministro é o relator no STF dos inquéritos que investigam os ataques golpistas do dia 8 de janeiro, além de também de outras investigações sobre ataques à Corte e à democracia

"Trinta e cinco anos do maior período de estabilidade democrática e institucional do país. Eu falando isso até parece estranho."

