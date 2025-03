Moraes diz que fez "tutorial" para orientar acesso das defesas a provas apresentadas pela PGR

A- A+

Relator do inquérito da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que fez um "tutorial" para orientar o acesso da defesa dos denunciados a provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República.

A alegação da dificuldade para encontrar os documentos foi usada como argumento por parte dos advogados ouvidos na manhã desta terça-feira, durante a primeira sessão da Primeira Turma para a análise da denúncia.

— Indeferi um pedido formulado pela defesa em relação à ausência de acesso às provas, inclusive no despacho realizado no dia 26 de fevereiro de 2025 no salão branco desta Corte, com o advogado de Jair Messias Bolsonaro, que não teria tido acesso à comunicação entre Mário Fernandes e Mauro Cid. Eu detalhei na decisão onde estava o acesso das provas utilizadas nos autos da Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Eu descrevo no relatório todo o acesso, o tutorial do acesso às provas que a defesa disse não ter tido — disse Moraes ao recusar o argumento usado pelas defesas.

Durante sua fala, o magistrado também apresentou dados que apontaram que 91% dos condenados pelos atos do 8 de janeiro são pessoas com menos de 60 anos e que a maior parte das condenações foram de penas de prisão de até três anos.

O discurso de Moraes foi uma resposta às informações amplamente divulgadas por parlamentares bolsonaristas e aliados nas redes sociais, nas quais apontam um exagero na dosagem de pena de condenador pelos atos golpistas.

— Vou desfazer uma narrativa totalmente inverídica de que o STF estaria condenado 'velhinhas com a bíblia na mão' que estariam 'passeando pelo STF, pelo Congresso, nada mais mentiroso do que isso' — afirmou.

Segundo Moraes, já houve 497 condenações de casos relacionados à tentativa de golpe de 8 de janeiro. D

essas, 91% (454 casos) fazem referência a pessoas com menos de 59 anos de idade, 7% (36 casos) a idosos entre 60 e 69 anos e somente 2% (7 casos) a pessoas com mais de 70 anos.

A maioria dos condenados (68%) é composta por homens, segundo o ministro.

Quanto à dosimetria das penas, a maioria dos condenados (59%) teve penas inferiores a 14 anos, sendo que 240 condenados (48%) tiveram a menor pena aplicada, de um ano de reclusão.

Dos condenados, 205 pessoas tiveram penas de 14 anos ou mais, o que representa 41% das penas. A maior pena é de 17 anos e seis meses de prisão, dada a um condenado.

