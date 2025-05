A- A+

STF Moraes diz que há "indícios suficientes de autoria" contra núcleo de desinformação da trama golpista Primeira Turma do STF analisa denúncia contra mais sete pessoas acusadas de tentarem golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), afirmou nesta terça-feira que há "indícios suficientes de autoria" para receber a denúncia contra os acusados de fazerem parte de um núcleo de desinformação da suposta organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado.

A Primeira Turma do STF está analisando a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra sete pessoas: o ex-major do Exército Ailton Barros, o sargento Giancarlo Rodrigues, o policial federal Marcelo Bormevet, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, o major da reserva Angelo Denicoli e o engenheiro Carlos Rocha.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os membros desse grupo "propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo".

Em sustentações orais na manhã desta terça, as defesas dos sete negaram as acusações e pediram a rejeição. Já a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, que representou a PGR, pediu o recebimento da denúncia, alegando que eles atuaram para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Esse é o terceiro julgamento da denúncia sobre a trama golpista. O STF já aceitou a denúncia contra oito pessoas apontadas pela PGR como parte do "núcleo crucial" da suposta organização criminosa, entre elas Bolsonaro, e contra seis pessoas que fariam parte do grupo que "gerenciava" as ações, como o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques.

