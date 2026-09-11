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justiça Moraes diz que Mendonça tirou sigilo de ações que "entendeu conveniente" e "excluiu" documentos Declaração representa mais um capítulo no embate que entre Moraes e Mendonça na Corte

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou nesta sexta-feira que o ministro do STF André Mendonça retirou o sigilo judicial das ações que "entendeu conveniente" e "excluiu" 180 documentos, que, segundo ele, deveriam ter sido publicizados.

A declaração de Moraes representa mais um capítulo no embate que ele trava com Mendonça, relator dos casos Master e do INSS.

Moraes apontou que houve uma "escolha seletiva" por parte do colega e pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que libere todos os autos e que o plenário analise de forma conjunta na sessão extraordinária marcada para a próxima terça-feira, dia 15, as suspeitas levantadas contra ele e os questionamentos sobre a atuação de Mendonça nos inquéritos. Moraes acusa Mendonça de abuso de autoridade e de direcionar politicamente as investigações.

"Além disso, ao cumprir parcialmente a decisão de Vossa Excelência, o Ministro André Mendonça, diretamente interessado no julgamento de ambas as PETs 16.704 e 16.662, selecionou subjetivamente o levantamento do sigilo, tornando público somente o que entendeu conveniente", escreveu Moraes, insinuando que o colega só publicizou os arquivos que lhe interessavam.

"A seletividade, entretanto, foi ainda maior, pois nesses 15 (quinze) procedimentos contidos ou relacionados à PET 15.556 o sigilo levantado foi parcial, excluindo 180 (cento e oitenta) documentos e, consequentemente, dificultando a análise probatória", completou Moraes.

Atendendo a um pedido do presidente da Corte, André Mendonça liberou o sigilo de 14 ações no Supremo relacionadas ao Banco Master, mas manteve o segredo dos inquéritos sobre o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, e e o sobre a relação do PT da Bahia com o Master.

Sessão de terça

O pedido reforça a pressão sobre o formato da sessão de terça-feira. Como O Globo mostrou, uma ala do Supremo já vinha defendendo nos bastidores que os dois capítulos da crise fossem analisados conjuntamente e alertou Fachin para a possibilidade de um pedido de vista caso o julgamento se limite ao relatório que contém mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro a Moraes.

A sessão de terça-feira foi inicialmente convocada por Fachin para analisar a Petição 16.662, que trata do relatório da PF sobre as mensagens. Já os questionamentos sobre a atuação de Mendonça estão reunidos na Petição 16.704 e ainda não foram incluídos no calendário do plenário.

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