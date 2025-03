Moraes diz que núcleo de militares denunciados pela PGR será julgado em 8 abril

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira que o julgamento do terceiro núcleo de denunciados pela trama golpista ocorrerá no dia 8 de abril.

O grupo reúne os militares que são apontados como participantes do plano pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os denunciados do núcleo 3 são: Bernardo Romão Correa Netto; Cleverson Ney Magalhães; Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira; Fabrício Moreira de Bastos; Hélio Ferreira Lima; Márcio Nunes de Resende Júnior; Nilton Diniz Rodrigues; Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Wladimir Matos Soares.

Ao denunciar 34 pessoas pela tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, no mês passado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, dividiu a trama golpista em quatro núcleos, sob a justificativa de facilitar a tramitação do caso.

O terceiro núcleo é formado por 12 acusados, que em comum promoveram ações táticas para ultimar o golpe.

Uma dessas táticas teria sido uma campanha pública deliberada para pressionar o Alto Comando das Forças Armadas a aderir ao conluio golpista, de acordo com a denúncia da PGR.

O julgamento do primeiro núcleo de denunciados pela PGR — que inclui Bolsonaro e outros sete acusados — foi marcado para 25 de março.

Os ministros da Primeira Turma vão decidir se os denunciados viram réus, passando a responder por uma ação penal na Corte.

