A- A+

Justiça Moraes diz que Ramagem está foragido e determina que PF adote medidas para extradição Deputado Federal está nos Estados Unidos há pelo menos um mês

Na decisão monocrática em que determina que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) seja preso para começar a cumprir a pena de 16 anos, um mês e 15 dias de reclusão à qual foi condenado no processo da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu que a Polícia Federal tome providências para extraditar o parlamentar. Ramagem está foragido nos Estados Unidos, para onde foi sem avisar nem sequer aliados.

"Considerando que o réu (Ramagem) encontra-se foragido e fora do território nacional, determino a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP)", diz trecho da decisão de Moraes, expedida nesta terça-feira.

O ministro também solicitou que a PF seja oficiada "para adoção das providências cabíveis" para a extradição de Ramagem dos Estados Unidos ao Brasil.

Na última semana, imagens de Ramagem em um condomínio em Miami foram publicadas pelo portal Platô, revelando que o parlamentar estava fora do Brasil, descumprindo proibição da Justiça. O deputado estaria fora do país há pelo menos um mês e, segundo colegas de bancada, não avisou nem mesmo seus aliados mais próximos.

A defesa de Ramagem deixou de apresentar novos embargos de declaração ao STF na segunda-feira.

No sábado, o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado a prisão preventiva do deputado, a pedido da Polícia Federal (PF), porque o parlamentar saiu do país mesmo proibido pela Justiça. A PF apura se ele atravessou a fronteira de carro a partir de Boa Vista e, a partir daí, viajou para os Estados Unidos.

O deputado foi condenado em razão de sua atuação no governo Bolsonaro como diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ele é um dos oito réus do chamado núcleo central da trama golpista. Nesta terça-feira, Moraes decretou o trânsito em julgado (que marca o fim do processo) e o consequente início do cumprimento das penas também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ministros Anderson Torres (Justiça), Auguto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Walter Braga Netto (Defesa e Casa Civil), além do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha.

Em uma entrevista a um blogueiro bolsonarista, Ramagem afirmou que está seguro nos EUA com a "anuência do governo americano" e que deixou o Brasil para que suas filhas não o vissem ser preso.

Deputados do PL dizem que Ramagem fez uma série de videochamadas para colegas da bancada entre a noite de domingo e segunda-feira para se desculpar

Veja também