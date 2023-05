A- A+

STF Moraes, do STF, manda suspender Telegram caso não app exclua mensagens sobre PL das Fake News Medida foi tomada após mensagem de aplicativo com desinformação sobre PL das Fake News

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira (10) que o aplicativo Telegram exclua mensagem enviada ontem aos usuários da plataforma com informações falsas sobre o chamado PL das Fake News, que institui medidas para o combate à desinformação e regras para a atividade das empresas de tecnologia no país.



Moraes mandou ainda que a plataforma envie um texto de retratação aos mesmos destinatários. Segundo o ministro, caso as determinações não sejam cumpridas, o aplicativo deve ser suspenso no país pelo prazo de 72 horas, além de ser multado em R$ 500 mil.

O que diz a decisão de Alexandre de Moraes contra o Telegram:

Remoção ou exclusão de todas as mensagens enviadas pelo aplicativo com desinformação sobre o PL das Fake News no prazo de 1 horas.

Envio de nova mensagem aos mesmos destinatários, no mesmo prazo de 1 hora, com um texto em que afirma ter sido obrigado pela Justiça a se retratar por ter disseminado "flagrante e ilícita desinformação".

Suspensão temporária das atividades de mensagens privadas do Telegram no prazo de 72 horas, em todo território nacional, caso as determinações anteriores sejam descumpridas.

Multa de R$ 500 mil ao Telegram caso as decisão pela exclusão da mensagem com desinformação sobre o PL dos Fake News e a retratação não sejam cumpridas.

Determina ainda que representantes legais do Telegram no Brasil prestem depoimento á PF no prazo de 48 horas para que esclareçam quem foram os responsáveis por autorizar a mensagem enviada em massa.

A decisão foi tomada após o aplicativo de mensagens enviar a usuários do serviço um comunicado em que faz críticas contra o PL 2630/2020, conhecido como PL das Fake News. O conteúdo traz uma série de desinformações sobre o projeto de lei, que seria votado na semana passada na Câmara dos Deputados, mas acabou retirado da pauta. Relator do PL, Orlando Silva (PCdoB-SP) usou as redes sociais para rebater a empresa.

"A conduta do TELEGRAM configura, em tese, não só abuso de poder econômico às vésperas da votação do Projeto de Lei, por tentar impactar de maneira ILEGAL e IMORAL a opinião pública e o voto dos parlamentares – mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas no INQ 4.874, com agravamento dos riscos à segurança dos parlamentares, dos membros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do próprio Estado Democrático de Direito, cuja proteção é a causa da instauração do INQ. 4.781", afirma Moraes na decisão.

Em tom alarmista, a empresa afirma que a proposta concederia "poderes de censura ao governo", o que não é verdade. A existência de uma entidade reguladora autônoma foi, inclusive, retirada do PL pelo relator, que ainda debate com os colegas de Casa a melhor maneira de fiscalizar o cumprimento das normas previstas pelo dispositivo. "Esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual", chega a defender o Telegram.

O texto também diz que, "para evitar multas, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos". E continua: "Especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco". Na proposta, porém, não há qualquer previsão do gênero.

