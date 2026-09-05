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Política Moraes e Mendonça nas mãos de Alcolumbre A movimentação de Davi Alcolumbre teria como principal efeito político criar um equilíbrio de forças e evitar que o Senado fosse colocado diante de uma única frente de pressão contra o Supremo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), teria sinalizado a senadores que, diante de uma eventual pressão incontornável para abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), poderia adotar uma estratégia de “impeachment cruzado”, autorizando também a tramitação de um pedido contra André Mendonça. A movimentação teria como principal efeito político criar um equilíbrio de forças e evitar que o Senado fosse colocado diante de uma única frente de pressão contra o Supremo.

A estratégia ajudou a reduzir a temperatura das articulações nos últimos dias, sobretudo em meio ao aumento do embate entre ministros do STF. O cenário ganhou novos contornos na noite de quinta-feira (3), quando Moraes pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, a abertura de investigação sobre Mendonça no âmbito do inquérito das fake news. Na solicitação, Moraes apontou possíveis indícios de crime de responsabilidade e mencionou, entre os envolvidos no contexto das apurações, o próprio Alcolumbre, dando ao episódio uma dimensão política que ultrapassa a disputa entre os dois ministros.

A iniciativa de Moraes chegou a ser interpretada no Senado como uma espécie de sinal verde para que Alcolumbre também permitisse o avanço de medidas contra integrantes do STF. A leitura, porém, perdeu força ontem, após Fachin retirar o pedido do âmbito do inquérito das fake news. O presidente do Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e Mendonça se manifestem em até cinco dias e transferiu para a Presidência da Corte a condução dos casos envolvendo os dois ministros.

O conflito ganhou força depois que Mendonça decidiu, na terça-feira (1º), retirar o sigilo de um relatório da Polícia Federal elaborado por determinação sua. O documento trouxe mensagens e contatos envolvendo Moraes e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Em resposta, Moraes acusou Mendonça de ter interferido na condução das investigações, conduzido de forma irregular tratativas relacionadas a uma possível delação e direcionado apurações por supostas razões “pessoais e políticas”. O ministro também apontou a presença de seu próprio nome e do presidente do Senado no material.

Moraes sustenta ainda que a Constituição e o regimento do STF estabelecem que cabe ao colegiado da Corte avaliar eventual crime comum atribuído a magistrados. Na avaliação do ministro, o relatório da PF revelaria decisões de Mendonça tomadas com “flagrante perda de imparcialidade”. O episódio, portanto, amplia a disputa institucional entre Supremo e Senado e coloca Alcolumbre em uma posição delicada: ao mesmo tempo em que enfrenta a pressão de setores favoráveis ao impeachment de Moraes, precisa administrar uma crise dentro da própria Corte sem permitir que o Senado se transforme no principal palco de uma escalada entre os Poderes.

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