A- A+

justiça Moraes e Mendonça tiveram reunião tensa antes de divulgação de mensagens de Vorcaro Encontro ocorreu na tarde de segunda-feira, no gabinete de Mendonça, antes de ministro enviar à PGR relatório da PF com referências a autoridades

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tiveram uma reunião tensa na tarde de segunda-feira, no gabinete de Mendonça, horas antes de o relator das investigações sobre o Banco Master encaminhar à Procuradoria-Geral da República (PGR) um relatório da Polícia Federal com mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro e referências a autoridades.

Segundo interlocutores, os dois ministros tiveram uma conversa dura sobre os desdobramentos das investigações. O encontro ocorreu antes de Mendonça decidir abrir prazo de cinco dias para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestasse sobre o material produzido pela PF.

O relatório reúne informações extraídas do celular de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero e detalha a suspeita da PF de que o banqueiro mantinha uma rede de monitoramento e influência destinada a obter informações antecipadas sobre investigações e procedimentos que poderiam atingir seus negócios.

Entre as mensagens analisadas pelos investigadores está uma na qual Vorcaro afirma precisar da “proteção” de “Andrei e Paulo”. A PF identificou as referências como sendo ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Veja também