A- A+

Justiça Moraes elogia recondução de Paulo Gonet à PGR e destaca atuação em defesa da democracia Procurador-geral da República foi o responsável pela denúncia que tornou Bolsonaro réu na trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou no início da sessão de julgamentos da Corte a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao cargo por mais dois anos e destacou o trabalho do chefe do Ministério Público Federal na defesa da democracia e no combate ao crime organizado.

— Tenho absoluta certeza de que não somente o Ministério Público e a Justiça se engrandecem com a recondução, mas também toda a sociedade brasileira, que continuará a contar na chefia dessa importantíssima instituição, com um brilhante jurista e um trabalho incansável no fortalecimento da democracia, do Estado Democrático de Direito, no aperfeiçoamento de mecanismos de controles institucionais, no combate à corrupção e no combate ao crime organizado — disse Moraes.

O ministro ainda destacou a atuação de Gonet como vice-procurador-Eleitoral em 2023, antes de sua nomeação para a Procuradoria-Geral da República pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Sempre honrou com dignidade e competência a instituição, a Justiça e a sociedade brasileira. Inclusive com relevantíssimas atuações nesse Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral.

Gonet foi reconduzido pelo Senado para um mandato de dois anos nesta quarta-feira, em uma votação apertada no plenário da casa legislativa. Ele ficará à frente da PGR até 2027. O procurador-geral foi o responsável pela denúncia que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por atuação em uma trama golpista após as eleições de 2022.

Gonet agradeceu a fala de Moraes e elogiou todos os ministros do STF:

— O Brasil tem motivo de orgulho, porque todos aqui são ministros empenhados, talentosos, inteligentes, vocacionados para o Direito, fiéis aos propósitos democráticos da Constituição, motivo de orgulho para toda a nacionalidade

O procurador-geral ainda celebrou a atuação da Corte na "defesa do Estado Democrático de Direito" e no "combate aos desvios"

— A maior recompensa que eu posso ter, com relação aos ônus do cargo, é a satisfação de ver a justiça, a defesa do Estado Democrático de Direito, o combate aos desvios da vida em torno do bem comum, tarefas que o tribunal assume para si.

Veja também