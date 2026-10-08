Moraes envia à PGR imagens da Operação Contenção
Procuradoria-Geral da República deverá manter material sob sigilo
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (8) enviar à Procuradoria-Geral da República (PGR) os laudos das imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais que participaram da Operação Contenção.
A ação foi deflagrada no Rio de Janeiro, no ano passado, e deixou mais de 120 mortos, entre eles pelos menos quatro policiais. A operação é considerada a mais letal da história do país.
Pela determinação do ministro, a PGR também vai receber laudos elaborados a partir da análise de laudos cadavéricos dos mortos na operação.
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Moraes determinou que a procuradoria deverá manter o sigilo do material durante o trabalho de análise do caso.
Em março deste ano, diante de denúncias de abusos policiais, o ministro determinou que as polícias Militar e Civil deveriam enviar à Polícia Federal as imagens da operação.
A apuração sobre a legalidade da operação ocorre no âmbito do processo conhecido como ADPF das Favelas - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635.
Na ação, a Corte já determinou diversas medidas para redução da letalidade durante operações em comunidades do Rio de Janeiro.