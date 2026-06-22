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Justiça Moraes estende visita de advogados de Bolsonaro e autoriza defesa a acompanhar depoimento Bolsonaro será ouvido em inquérito aberto sobre arma de fogo registrada em seu nome que foi encontrada com um de seus seguranças quando ele foi parado em uma blitz

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a acompanhar o depoimento que ele prestará nesta terça-feira (23) à Polícia Civil do Distrito Federal. Moraes autorizou os advogados a se reunirem com o ex-presidente sem limitação de tempo e acompanhá-lo durante o depoimento.

Bolsonaro será ouvido em inquérito aberto sobre arma de fogo registrada em seu nome que foi encontrada com um de seus seguranças quando ele foi parado em uma blitz. A oitiva está marcada para às 15h e será realizada na residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.

"Autorizo, excepcionalmente, a extensão do tempo de visita dos advogados regularmente constituídos de Jair Messias Bolsonaro, a partir das 14h00 do dia 23/6/2026 (terça-feira), ‘para fins de preparação para a oitiva’, conforme requerido, podendo acompanhar o custodiado na oitiva que será realizada no Inquérito Policial nº 672/2026-17°DP", escreveu o ministro.

A decisão esclarece que a defesa de Bolsonaro tem autorização para visitá-lo a qualquer dia da semana, inclusive aos finais de semana e feriados, entre as 8h20 e 18h, sempre por um período de 30 minutos.

Segundo informações da Agência Brasil, a arma foi apreendida na semana passada, quando um Honda Civic foi parado em um ponto de bloqueio no Pistão Norte, em Taguatinga. Na abordagem, o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e disse que a arma pertencia ao ex-presidente.

O motorista foi conduzido até uma delegacia e afirmou que a arma lhe foi entregue em razão de uma pane. Ele relatou ainda que retirou a pistola para realizar o reparo e que ela seria devolvida no dia seguinte.

Após o episódio, a defesa de Bolsonaro reconheceu que o ex-presidente é proprietário da arma, que foi deixada com o segurança para ser levada para conserto. Segundo os advogados, o ex-presidente não está proibido de manter o dispositivo em casa.

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