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CASO MASTER

Moraes fará pronunciamento após ser retirado por Fachin do inquérito das fake news

Presidente do STF marcou para terça julgamento sobre relatório que cita ministro em mensagens de Vorcaro e suspendeu decisões conflitantes sobre diretor-geral da PF

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Moraes fará pronunciamento após ser retirado por Fachin do inquérito das fake newsMoraes fará pronunciamento após ser retirado por Fachin do inquérito das fake news - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fará um pronunciamento na manhã desta quinta-feira, após ser retirado da relatoria do inquérito das fake news e ver marcada uma sessão de julgamento que pode abrir inquérito contra si. As declarações serão prestadas às 11h no STF.

As medidas que agora cercam Moraes foram determinadas pelo presidente da Corte máxima, Edson Fachin, após uma série de decisões que abriram uma crise sem precedentes no Supremo. O presidente da Corte viu um quadro de "conflitos que configuram grave lesão à ordem pública e à integridade" do STF.

A crise teve início quando André Mendonça determinou que a Polícia Federal identificasse o interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em mensagens e a corporação apontou que o destinatário dos textos era Moraes. Depois, Moraes usou relatórios de inteligência da PF para atribuir suposta "parcialidade" e crimes ao relator da Operação Compliance Zero.

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O cenário de conflito escalou novamente com a ordem emitida por Mendonça para afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Ontem, o ministro Flávio Dino emitiu uma outra decisão reintegrando o delegado sob o argumento de que seu afastamento prejudicava inquéritos em todo o País.

Diante de tal contexto, Fachin assinou um pacote de decisões assinadas em razão do "risco concreto de decisões contraditórias e de tumulto processual". O ministro frisou que sua decisão é voltada à "paralisação urgente de comandos conflitantes e sobrepostos que geram lesão à ordem pública".

As determinações de Fachin

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