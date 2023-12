A- A+

BRASIL Moraes faz balanço de atuação do TSE em última sessão do ano Moraes não citou diretamente os julgamentos que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, mas fez referência a questões discutidas nessas ações

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira (19) que a Corte fixou em 2023 o "caminho" para coibir diversos tipos de abuso nas eleições. Moraes não citou diretamente os julgamentos que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível, mas fez referência a questões discutidas nessas ações.

— Em inúmeras decisões, fixamos já o caminho, as teses a serem seguidas nas eleições de 2024 em relação a abuso de poder econômico, em relação a abuso de poder político, em relação à utilização de prédios públicos, sinais da República, em relação à utilização das funções do cargo, quais os limites que serão aceitos pela Justiça Eleitoral e quais as hipóteses que isso gerará sanções

A declaração ocorreu durante a sessão de encerramento do ano. Moraes afirmou que foram julgados 1.957 processos, em sessões presenciais e virtuais.



Bolsonaro foi punido por ataques ao sistema eleitoral, em uma reunião com embaixadores, e por abuso na comemoração do Bicentenário da Independência, no Sete de Setembro do ano passado.

A Corte também intensificou punições a fraudes na cota de gênero. Como o Globo mostrou, nos 51 julgamentos envolvendo candidaturas laranjas no pleito de 2020 mostra 42 decisões que resultaram na cassação de chapas inteiras de vereadores, ou seja, 82% dos casos, atingindo 101 postulantes.

