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BRASIL Moraes frustra plano de Marinho e Tereza de ter Bolsonaro como árbitro na disputa pelo Senado Candidatos pretendiam consultar ex-presidente para unificar oposição contra Alcolumbre e conter resistências internas

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de impedir as visitas dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) a Jair Bolsonaro frustrou os planos de aliados que pretendiam recorrer ao ex-presidente para arbitrar a disputa pela presidência do Senado. A expectativa era que Bolsonaro ouvisse os dois pré-candidatos e ajudasse a construir um acordo para evitar a divisão dos votos da oposição contra Davi Alcolumbre (União-AP), que busca a reeleição.

A conversa era considerada importante não apenas para definir quem permaneceria na disputa, mas também para conter resistências internas. Aliados avaliavam que uma posição de Bolsonaro daria respaldo político ao acordo e facilitaria a transferência de apoios para o candidato escolhido. A intenção era apresentar ao ex-presidente as perspectivas eleitorais de cada candidatura, incluindo as contagens de votos, antes que ele indicasse sua preferência.

Marinho, que coordenou a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, foi lançado oficialmente pelo PL e conta com o apoio da direção partidária. Tereza, por sua vez, mantém sua pré-candidatura e busca adesões entre parlamentares do centro, apostando na possibilidade de reunir apoios para além do núcleo bolsonarista.

A definição também era aguardada por Michelle Bolsonaro (PL-DF). Apesar da pressão de integrantes do PL para que declare apoio a Marinho, a ex-primeira-dama tem evitado se posicionar e, segundo interlocutores, pretendia esperar a conversa com Bolsonaro antes de tomar uma decisão. Próxima de Tereza Cristina, Michelle não participou da reunião que oficializou a candidatura de Marinho, embora tenha apoiado o senador em sua primeira tentativa de comandar a Casa, em 2023.





Como mostrou o Globo, Michelle justificou a ausência no lançamento da candidatura afirmando a aliados que estava preparando o almoço de Bolsonaro. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), próxima da ex-primeira-dama e apoiadora de Tereza, afirmou que ainda era cedo para uma definição.

O pedido de autorização para as visitas foi apresentado por Bolsonaro um dia depois de o PL oficializar a candidatura de Marinho. Para os aliados, a manifestação do ex-presidente poderia reduzir o risco de que a escolha de um dos nomes provocasse novas divisões na oposição, sobretudo entre parlamentares mais identificados com a família Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, porém, Moraes negou os pedidos sob o argumento de que Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos em razão de sua condenação por tentativa de golpe de Estado. O ministro afirmou que a prisão domiciliar não permite que a residência do ex-presidente funcione como um escritório para articulações partidárias.

"O pedido feito pela defesa vai de encontro ao disposto na Constituição Federal, pois pretende que se autorize o sentenciado, mesmo durante a execução de sua pena privativa de liberdade, a exercer parcialmente seus direitos políticos", escreveu Moraes.

Apesar da negativa, aliados avaliam que Bolsonaro ainda poderá transmitir suas opiniões por meio de Michelle e do filho Carlos Bolsonaro (PL-SC), ambos eleitos para o Senado e com acesso ao ex-presidente. A interlocução indireta, porém, não substituiria a conversa planejada com Marinho e Tereza, na qual os dois poderiam apresentar pessoalmente seus argumentos.

Os senadores já estabeleceram um entendimento para evitar que ambos cheguem à votação de fevereiro como candidatos. Pelo acordo em discussão, continuarão buscando apoios e deverão comparar suas contagens de votos na segunda quinzena de janeiro. Aquele que reunir mais adesões permanecerá na disputa, enquanto o outro abrirá mão da candidatura.

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