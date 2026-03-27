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Política Moraes impõe limites ao uso de dados do Coaf e restringe envio de relatórios a investigações formais Ministro do STF determina que relatórios só podem ser compartilhados em procedimentos já instaurados e com finalidade definida

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (26) que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) só poderá fornecer relatórios de inteligência financeira (RIFs) quando houver investigações criminais já instauradas ou processos administrativos e judiciais de natureza sancionadora. A decisão, segundo Moraes, é necessária para conter o uso considerado indevido de dados sensíveis.

Na prática, a decisão limita a atuação do órgão no fornecimento de informações que subsidiam investigações, por exemplo, contra facções criminosas e crimes do colarinho branco. O Coaf só poderá fornecer relatórios de inteligência financeira em investigações já abertas e em processos administrativos ou judiciais formalmente instaurados. A medida também impõe restrições ao repasse de informações a comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

O ministro vedou o uso dos dados como ponto de partida genérico para investigações — prática conhecida como “fishing expedition” — e proibiu o envio de informações para apurações preliminares sem caráter sancionador, como verificações de notícia de fato e auditorias administrativas.

A decisão também alcança pedidos feitos pelo Judiciário e por comissões parlamentares de inquérito (CPIs e CPMIs), que passam a ter de cumprir os mesmos requisitos. Moraes afirmou que o uso irregular dos relatórios compromete direitos fundamentais e pode levar à nulidade das provas obtidas, inclusive em casos já em andamento, caso não sejam observadas as exigências estabelecidas.

“A ausência da estrita observância dos requisitos previstos na presente decisão afasta a legitimidade constitucional do uso das informações e dos relatórios de inteligência financeira (RIFs), inclusive em relação àqueles já fornecidos e juntados às investigações e processos, e constitui ilicitude da prova produzida, bem como de todas dela diretamente derivadas, nos termos do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal; sendo, portanto, inadmissíveis”, diz o ministro.

Ao justificar a medida, Moraes apontou a existência de “grave desvirtuamento” no uso dos RIFs, com relatos de utilização dos dados para investigações informais, sem controle adequado, e até para constrangimento de alvos. O ministro reconheceu que o tema envolve um equilíbrio delicado entre o combate a crimes como lavagem de dinheiro e a preservação de garantias fundamentais. Segundo ele, a atuação do STF busca evitar que instrumentos de inteligência financeira, de caráter excepcional, sejam convertidos em mecanismos ordinários de investigação indiscriminada, enquanto o plenário não julga o mérito do caso com repercussão geral.

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