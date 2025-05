A- A+

PRIMEIRA TURMA DO STF Moraes ironiza '868 pedidos de suspeição' contra ele e diz que outros ministros não são questionados Ministro do STF comentou citação a Luiz Fux durante investigação sobre trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), ironizou nesta terça-feira os diversos pedidos apresentados para retirá-lo da relatoria da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.



De acordo com Moraes, isso não ocorre quando outros ministros, como Luiz Fux, aparecem na apuração, mas contra ele há "868 pedidos de suspeição".

— Eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, suspeito é quem está pedindo minha suspeição. É impressionante.

A declaração ocorreu durante julgamento, na Primeira Turma do STF, da denúncia contra o chamado núcleo quatro da suposta trama golpista.

O grupo de acusados teria atuado para produzir desinformação. Uma das ações investigadas envolveu a tentativa de vincular Fux e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, com a empresa que produzia as urnas eletrônicas.

Após a fala de Moraes, o advogado do policial federal Marcelo Bormevet, que estava na tribuna no momento, esclareceu que não solicitou a suspeição de Moraes. O ministro, então, disse:

— Então, ao invés de 637 vezes, 636 vezes. Agradeço, doutor.

Fux disse que a menção a ele foi um fato "tão indiferente, tão supérfluo, tão risível" que não gerou nenhum motivo para pedir seu impedimento ou suspeição. Moraes acrescentou que "não sobraria nenhum ministro para julgar" se todas as citações levassem a pedidos como esse.

Veja também