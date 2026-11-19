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STF Moraes libera análise de lei que pode reduzir pena de Bolsonaro Análise ocorrerá entre 4 e 15 de dezembro no plenário virtual do STF, após pedido de Motta e Alcolumbre para que legislação fosse julgada ainda neste ano

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pautou para dezembro o julgamento da Lei da Dosimetria, que pode reduzir as penas de condenados pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo foi incluído nesta quinta-feira na pauta do plenário virtual da Corte, com análise prevista entre os dias 4 e 15 de dezembro.

A decisão ocorre dois dias após os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reunirem com Moraes para pedir que o tribunal analisasse a constitucionalidade da legislação ainda neste ano.

Na terça-feira, Motta e Alcolumbre se reuniram com Moraes para solicitar que as ações fossem liberadas para julgamento antes do recesso do Judiciário, em dezembro. Os presidentes das duas Casas defenderam a importância de uma definição do STF sobre a validade da legislação aprovada pelo Congresso Nacional.

Em nota conjunta divulgada após o encontro, os parlamentares afirmaram que Moraes havia se comprometido a dar uma resposta ao pedido assim que possível.

Também na terça-feira, o presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que o tribunal poderia julgar as ações ainda neste ano, desde que Moraes liberasse os processos para análise.

A Lei da Dosimetria teve sua aplicação suspensa por Moraes em maio deste ano, depois que o Congresso derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e promulgou a legislação. Na ocasião, o ministro considerou necessário interromper os efeitos da norma até que o plenário do STF decidisse sobre sua constitucionalidade.

Desde então, o tribunal recebeu manifestações da Câmara, do Senado, da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a validade da legislação.

Enquanto o Legislativo defendeu a constitucionalidade da lei, a AGU apontou irregularidades no processo legislativo e questionou o conteúdo da norma. Já a PGR se manifestou contra a suspensão da legislação, destacando a autonomia do Congresso para estabelecer critérios de aplicação das penas.

A legislação altera critérios de cálculo das penas aplicadas a condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Seus efeitos podem alcançar condenações relacionadas à tentativa de golpe de Estado, entre elas a do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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