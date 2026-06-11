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Supremo Tribunal Federal Moraes libera visita de nora e netas de Bolsonaro antes de estreia do Brasil na Copa Ministro do STF afirmou que visita contribui para a "manutenção do suporte familiar indispensável ao adequado cumprimento da pena"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a nora e as netas do ex-presidente Jair Bolsonaro o visitem neste sábado. A mulher do senador Flávio Bolsonaro, Fernanda, e suas duas filhas poderão estar com o ex-chefe do Executivo, na casa em que ele cumpre sua prisão domiciliar, entre as 11h e 13h, horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026.

Moraes atendeu o pedido da defesa de Bolsonaro por entender que a visita é "compatível com as finalidades da prisão domiciliar". Segundo o ministro, a visita contribui para a "manutenção do suporte familiar indispensável ao adequado cumprimento da pena", nos mesmos moldes do que seria concedido se o ex-presidente ainda estivesse na Papudinha.

O magistrado lembrou que a nora e as netas de Bolsonaro também passarão por vistoria prévia e terão de deixar seus celulares com os seguranças, mesmo procedimento realizado com outras visitas que o ex-presidente tem recebido em sua casa.

A visita ocorre a menos de 15 dias do fim do prazo da prisão domiciliar do ex-presidente. No dia 24 de março, Moraes autorizou a custódia humanitária de Bolsonaro, em sua casa, por 90 dias. A medida foi concedida para que o ex-chefe do Executivo se recuperasse de um quadro de broncopneumonia.

Durante o período de domiciliar, Bolsonaro ainda obteve autorização para fazer uma cirurgia no ombro. Atualmente, o ex-presidente passa por sessões de fisioterapia em razão do procedimento.

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