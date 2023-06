A- A+

Senado Moraes liga para Pacheco antes de operação contra Marcos do Val Do Val é alvo de operação da PF nesta quinta (15)

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para avisar da operação de busca e apreensão contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES). O chefe da Casa Legislativa determinou que a Advocacia do Senado e a Polícia Legislativa acompanhassem as diligências.

A ação da PF tem relação com a abertura do inquérito determinado por Moraes sobre os relatos de Do Val referentes à suposta articulação de um golpe, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira. O parlamentar trocou de versão ao menos seis vezes sobre o episódio. Uma das suspeitas é que ele teria cometido obstrução de Justiça.

Marcos do Val prestou depoimento aos policiais em fevereiro sobre o caso e agora terá que falar de novo à PF por ordem do Supremo.

No início do ano, o senador afirmou que teria participado de uma reunião golpista com Bolsonaro e Daniel Silveira para tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes.

O objetivo era forçar o magistrado a falar algo que poderia ser usado como uma espécie de admissão de alguma irregularidade no processo eleitoral e, com isso, evitar a posse de Lula. Outro objetivo seria afastar Moraes de inquéritos conduzidos pelo ministro no STF.

