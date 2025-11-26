A- A+

Justiça Moraes manda defesa de Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita Deputado federal visitou ex-presidente um dia antes de prisão preventiva

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explique, em 24h, porque o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), utilizou um celular durante visita, na semana passada, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar.

O uso do celular foi flagrado em reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, exibida no sábado.

Nikolas foi uma das últimas pessoas a visitar Bolsonaro em sua casa. No sábado, o ex-presidente foi preso preventivamente, por decisão do Moraes, devido a um risco de fuga. Na terça-feira, começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF, por tentativa de golpe.

No domingo, após a reportagem da TV Globo, Nikolas afirmou no X que "não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita".

A visita do deputado tinha sido autorizada por Moraes. Em sua decisão, o ministro do STF afirmou que deveriam ser "observadas as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas".

Ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, no início de agosto, Moraes havia estabelecido a "probição do uso de celular, diretamente ou por intermédio de terceiros".

Veja também