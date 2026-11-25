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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a destruição dos passaportes de Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais durante o governo Jair Bolsonaro. Os documentos foram apreendidos durante a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, que culminou na condenação de Martins a 21 anos de prisão.



A determinação se deu após o juízo da 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa, no Paraná, apontar que documentos do ex-assessor estavam custodiados no local. Também havia uma ordem para a devolução dos passaportes ao STF, então o juízo perguntou qual seria a forma e o endereço para qual os documentos deveriam ser encaminhados.





Ao analisar o caso, Moraes ponderou que os passaportes foram recolhidos quando decretou a prisão domiciliar de Martins, em dezembro do ano passado. Em janeiro deste ano, o ex-assessor de Bolsonaro foi preso por ter violado uma das medidas cautelares impostas como condição à sua prisão domiciliar. Atualmente, Martins está preso na Cadeia Pública de Ponta Grossa.



Segundo o ministro do STF, a prisão do ex-assessor tornou "desnecessária" a guarda judicial dos passaportes. "Os passaportes perderam a utilidade que justificou sua apreensão, não se mostrando necessários para assegurar a aplicação da lei penal nem para qualquer outra finalidade processual", apontou.



Moraes determinou a inutilização dos passaportes destacando a perda de finalidade dos documentos, a impossibilidade do uso dos mesmos e a "inexistência de interesse processual" em sua conservação.

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