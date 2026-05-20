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Supremo Tribunal Federal

Moraes manda governo adotar providências para a extradição de Zabelli ao Brasil

Determinação se dá após o ministro ser informado de decisões da Corte de Roma que aprovaram a extradição de Zambelli

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Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na manhã nesta quarta-feira que o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotem medidas para efetivar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, atualmente presa na Itália. A determinação se dá após o ministro ser informado de decisões da Corte de Roma que aprovaram a extradição de Zambelli.

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