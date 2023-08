Moraes manda investigar Monark por desobediência e aplica multa de R$ 300 mil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira a abertura de um inquérito para investigar o podcaster Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, por desobediência a decisões da Corte sobre bloqueio de perfis. Moraes também aplicou uma multa de R$ 300 mil pelo mesmo fato.

Na decisão, Moraes ainda a suspensão de 26 perfis ligados a Monark em 19 plataformas, como Google, Meta, Twitter e Spotify. Essas plataformas também devem suspender o repasse de qualquer recurso para o podcaster, incluindo os provenientes de publicidade, doação e monetização.

O ministro afirmou que Monark realizou "nova e grave violação à ordem jurídica" ao continuar fazendo ataques ao STF mesmo após suspensão de perfis.

"As condutas do investigado, consubstanciadas na produção, mesmo ciente da decisão judicial proibitiva, de conteúdo vedado, e sua publicação em diversos perfis nas redes sociais mencionadas, caracterizaram nova e grave violação à ordem jurídica. E mais, evidenciam que o investigado está deliberadamente violando decisão da Suprema Corte", escreveu.

A multa de R$ 300 mil foi calculada a partir do descumprimento de uma ordem anterior, que estabelecia uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Moraes afirmou que o "discurso antidemocrático" permaneceu no ar por 30 dias.