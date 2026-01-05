Seg, 05 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
prisão

Moraes manda PF se manifestar sobre reclamações de Bolsonaro sobre barulho de ar-condicionado

Defesa do ex-presidente reclamou de ruídos e solicitou isolamento acústico

Reportar Erro
Jair Bolsonaro, em prisão na Superintendência da Polícia FederalJair Bolsonaro, em prisão na Superintendência da Polícia Federal - Foto: Sérgio Lima/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), determinou que a Polícia Federal (PF) apresente informações, em cinco dias, sobre as reclamações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação ao ar-condicionado da superintendência do órgão. 

Na sexta-feira, os advogados de Bolsonaro se queixaram ao STF de ruídos do equipamento, instalado próximo à sala na qual o ex-presidente está preso, e solicitaram a Moraes que o espaço seja modificado para garantir alguma forma de isolamento acústico.

A defesa afirmou que o aparelho apresenta “ruído contínuo e permanente” que gera um ambiente “incompatível com o repouso mínimo necessário à manutenção das condições físicas e psicológicas do custodiado”.

Leia também

• Defesa de Bolsonaro pede a Moraes para incluir ex-ministro, que protestou contra o STF em 2021, como

• Bolsonaro pede "isolamento acústico" na prisão para acabar com ruído de ar-condicionado

O equipamento, segundo os advogados, está instalado “imediatamente ao lado da janela do ambiente, a qual não dispõe de vedação adequada”.

A defesa do ex-presidente diz que essas condições configuram “situação que ultrapassa o mero desconforto e passa a caracterizar perturbação contínua à saúde e integridade do preso”.

Bolsonaro está preso desde o fim de novembro na Superintendência da PF em Brasília, cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF, por uma tentativa de golpe de Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter