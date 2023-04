Moraes manda PF tomar novo depoimento de Anderson Torres

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal tome um novo depoimento do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres. A oitiva será realizada na próxima segunda-feira, e foi solicitada pela própria Polícia Federal.

Este será o terceiro depoimento de Torres à Polícia Federal desde que foi preso após os atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-ministro será ouvido na condição de "declarante", e não como investigado.

"A oitiva de ANDERSON TORRES, na condição de declarante, não objetiva mitigar a natureza voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo, de colaborar de outras maneiras na produção probatória", diz o despacho desta quinta-feira.

Segundo Moraes, "a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar seu depoimento como declarante não significa possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária ‘participação voluntária’ na produção probatória".

Um dos principais conselheiros de Bolsonaro após a derrota eleitoral, o ex-ministro se tornou peça-chave das apurações da Polícia Federal sobre os responsáveis pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Ele era o secretário de Segurança Pública do DF no dia dos atentados, mas estava fora de Brasília devido a uma viagem com a família para a Disney.

Durante um mandado de busca e apreensão cumprido no dia 12 de janeiro, a PF encontrou em sua residência uma minuta com o timbre do governo, cujo texto apócrifo “decretava” o “Estado de Defesa” no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dois dias depois, ele foi preso ao desembarcar de um voo dos Estados Unidos, por ordem de Moraes.

Veja também

CPI Covid Tropa da CPI da Covid deve ser reescalada para nova investigação parlamentar dos atos golpistas