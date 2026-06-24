Qua, 24 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Moraes manda PGR se manifestar sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

Ministro determinou prazo de 48 horas para apresentação do parecer

Reportar Erro
Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da RepúblicaAlexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Na quinta-feira, os advogados de Bolsonaro pediram a prorrogação de sua prisão domiciliar humanitária argumentando que o ex-chefe do Executivo ainda precisa de cuidados específicos. A defesa sustenta que Bolsonaro tem um quadro de "multimordidade complexa" e cita pelo menos doze doenças crônicas e sequelas permanentes que o ex-presidente possui.

A defesa do ex-chefe do Executivo pediu a Moraes que sejam aplicados os precedentes abertos com a domiciliar do ex-presidente Collor de Mello e de um idoso com câncer condenado a 14 anos de prisão pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Segundo os advogados, o entendimento do STF é o de que não é necessário que um réu esteja em "situação terminal ou quadro de pré-óbito" para que sejam concedida a domiciliar humanitária, mas somente demonstre que precisa de "tratamento contínuo e ambiente apto a reduzir riscos concretos de agravamento".

 

Leia também

• Defesa de Bolsonaro cita casos de Collor e idoso do 8/1 para pedir extensão da prisão domiciliar

• STM deve rejeitar pedido de Bolsonaro para afastar ministro de julgamento sobre perda de patente

• Bolsonaro diz que segurança levou arma para consertar dispositivo

Ao descrever o quadro de "multicomorbidade" do ex-presidente, a defesa lista as seguintes condições:

Síndrome da apneia obstrutiva do sono grave;

Hipertensão arterial sistêmica;

Doença aterosclerótica coronariana e carotídea;

Doença do refluxo gastroesofágico com esofagite;

Histórico de pneumonias aspirativas recorrentes;

Múltiplas cirurgias abdominais com sequelas funcionais permanentes;

Episódios recorrentes de obstrução intestinal por aderências;

Instabilidade postural e distúrbio do equilíbrio;

Queda recente da própria altura com traumatismo cranioencefálico;

Soluços recorrentes de difícil controle;

Histórico de neoplasia cutânea tratada cirurgicamente;

Tratamento cirurgico ortopédico recente de lesão em ombro direito;

A defesa sustentou que a recuperação de Bolsonaro não significa que desapareceram as "circunstâncias clínicas" que levaram à concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente. O argumento dos advogados é o de que Bolsonaro ainda precisa de acompanhamento especializado e avaliação médica contínua.

Os advogados citam por exemplo que, no dia 15 de junho, os médicos de Bolsonaro solicitaram uma bateria de exames - tomografias, manometria esofágica e endoscopia - para acompanhar a evolução do quadro de pneumonia broncoaspirativa, "diante da persistência de alterações identificadas em exame clínico de ausculta".

Na mesma linha, destacam o relatório médico atualizado da saúde do ex-presidente, emitido na segunda-feira, que diz que "persistem elementos clínicos que justificam" a manutenção da domiciliar de Bolsonaro. Segundo os médicos, o regime permite que sejam adotadas "medidas assistenciais necessárias" e "controles evolutivos periódicos", reduzindo riscos de descompensação de Bolsonaro e de eventos potencialmente graves.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter